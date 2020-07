(Foto:Reuters) – Polícia desarticula seis acampamentos usados para crimes ambientais em Novo Progresso, sudeste do Pará

Ação fez parte da segunda fase da operação Amazônia Viva.

A Polícia Civil desarticulou seis acampamentos rurais utilizados para crimes ambientais no município de Novo Progresso, no sudeste do Pará. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (22), a ação fez parte da segunda fase da operação Amazônia Viva. Nos acampamentos, foram encontradas motosserras e combustível.

De acordo com a Polícia, os acampamentos foram descobertos durante incursões pela mata. Cinco deles estavam abandonados. Nos locais, foram apreendidas quatro motosserras, uma grande quantidade de combustível, um rádio comunicador e diversos utensílios para acampamento.

Em um dos acampamentos, ao perceber a chegada dos policiais, três homens conseguiram fugir do local. Os agentes realizaram buscas pela mata, mas não encontraram os suspeitos.

Além dos materiais encontrados, a Polícia constatou que diversas espécies de árvores tinham sido derrubadas recentemente. Uma delas era uma castanheira, considerada madeira de lei.

Os proprietários da área e responsáveis pelos crimes ambientais foram identificados. Uma equipe iniciou buscas para localizar os proprietários. Duas testemunhas estão colaborando com as investigações.

