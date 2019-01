Polícia descobre e impede plano de fuga de presos em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a policia a carceragem hoje se encontra com 31 (trinta e um) internos aguardando vagas no centro de recuperação de Itaituba, um número muito alto para o quantitativo de policiais de Novo Progresso.

Após a descoberta que aconteceu por volta das 03h00mn desta madrugada de quinta-feira (10), o plano foi ouvido pelo plantonista André “ruídos vindo da cela número 02″. André aguardou o amanhecer e comunicou aos delegados Dr. César e Dr. Daniel . Em seguida uma operação com participação dos policias Civil e Susipe foi realizada e antecipou a intenção de um grupo de presos que usariam facas de fabricação artesanal para render agentes da segurança e permitir a fuga. Por volta das 08h00mn desta quinta (10) foi montada uma operação de revista em todas as celas da carceragem, com êxito, foi encontrando o local na grade onde seria a fuga de oito (8) internos da cela de numero 02. Ainda continuando a revista foi encontrada três (3) facas artesanais que pertenciam a internos da cela número 01.

