Polícia destrói plantações de maconha no nordeste do Pará.

Foto: Divulgação / Polícia Civil – A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (23), os resultados dos primeiros dias da operação “Tapera”. A ação realizada no nordeste paraense resultou na destruição de dez plantações de maconha e na apreensão de 1,5 mil pés da erva, além de 500 mudas, 5 quilos de sementes e parte da droga já beneficiada. A operação foi iniciada na última segunda-feira (21) e prossegue ao longo desta semana.

Segundo o delegado Hennison Jacob, diretor da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), as áreas identificadas com roçados de maconha, durante os levantamentos, estão localizadas na região entre os rios Piriá e Gurupi, na divisa do Pará com o Maranhão.



Ele explica que essa foi apenas uma das etapas da operação. “A ação policial vai prosseguir por outros municípios do Pará objetivando a localização e erradicação de plantações de maconha, bem como, a identificação e prisão dos responsáveis por esses plantios ilegais”, explica. Até o momento, não foram realizadas as prisões, pois, no memento da chegada dos policiais na região, os responsáveis pelo cultivo fugiram, abandonando as roças, inclusive materiais de trabalho, como baldes, galões para transporte de combustível, um motor do tipo motobomba, uma prensa, entre outros objetos, dentro de barracas de lonas plásticas montadas nas plantações.

Dentro de uma das áreas de cultivo, localizada no meio da mata, os policiais encontraram fábricas clandestinas de armas artesanais, mais conhecidas como “bofetes”, que são usadas em armadilhas instaladas na mata, para atingir possíveis invasores. No local, havia cartuchos de arma de fogo que seriam instalados nas armas artesanais. Os pés da erva encontrados nas plantações foram retirados e em seguida queimados junto com objetos usados no cultivo da droga. Para localizar as áreas de cultivo da droga, no meio da mata, os policiais contam com apoio de helicópteros no sobrevoo, fundamentais na operação, devido à grande extensão dos terrenos.

