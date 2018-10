Polícia divulga foto de homem procurado por golpes na compra de carros pela internet em MT — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso/Assessoria

Suspeito usa documento falso em nome de outras pessoas para aplicar os golpes, fazendo pelo menos duas vítimas já identificadas. Em um dos casos, suspeito conseguiu colocar o veículo no nome dele e colocá-lo à venda.

Um homem que aplica golpes na compra de carros pela internet é procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso. O suspeito usa documento falso em nome de outras pessoas para aplicar os golpes, fazendo pelo menos duas vítimas já identificadas. O caso foi divulgado nessa quarta-feira (10).

A polícia emitiu um alerta sobre a ação do estelionatário, que aplica o golpe do envelope vazio na compra de veículos anunciados a venda pela internet.

As investigações iniciaram quando uma vítima registrou o boletim de ocorrência, no dia 5 de outubro. Ela anunciou o carro em um site de vendas e o golpista entrou em contato demonstrando interesse.

Após negociação, o estelionatário, que se apresentou como Bruno Rafael, disse que fez um depósito no valor de R$ 21 mil para vítima, apresentando o comprovante de depósito a ser compensado.

A vítima, de 47 anos, contou que o golpista ganhou a confiança para que ela fizesse a transferência do veículo em cartório, antes mesmo que o dinheiro entrasse na conta. Somente no dia seguinte, a vítima percebeu que o valor estava bloqueado e que depósito foi realizado com envelope vazio.

O veículo foi localizado em uma garagem em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Na ocasião, a vítima foi até a cidade e ligou para a Polícia Militar apresentando o boletim de ocorrência, porém, em conversa no estabelecimento foi informado que o carro estava com a documentação legalizada.

Com o veículo em seu nome, o golpista vendeu o carro para a garagem por valor menor que o de mercado, recebendo R$ 4,5 mil em dinheiro e mais R$ 11 mil que seria depositado em uma conta-corrente.

A vítima que teve o nome usado pelo golpista é moradora de Sinop, a 503 km da capital, e também foi ouvida.

A polícia acredita que com a divulgação da foto do suspeito outras novas vítimas podem aparecer.

Por:G1MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...