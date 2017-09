Policia divulga foto de tatuagem em corpo encontrado em estado de decomposição para encontrar familiares da vitima

A policia Civil divulgou fotos de um corpo encontrado em estado de decomposição na vicinal Sanches nesta segunda-feira (18) para ajudar encontra familiares.

O corpo foi encontrado após proprietário de a área sentir mau cheiro e observar urubus baixando em um ponto da propriedade. Segundo a informação o local onde foi encontrado o corpo existe um projeto de manejo sustentável, varias estradas para aceso e o corpo foi queimado, cápsula de arma calibre 380 [pistola] foi encontrada junto ao corpo.

Conforme divulgou o investigador Alan da Policia Civil para imprensa o corpo foi identificado com as seguintes características; do sexo masculino cor morena, cabelos castanhos e estatura mediana, com um hieróglifos oriental [tatuagem] na coxa, a possibilidade de ser executado – as mãos estavam amarradas e foi observado varias perfurações possivelmente de pistola 380 na cabeça e corpo. Pelo estado decomposição avançado pode ter sido morto a mais dias.

A policia esta em busca dos familiares do cadáver e divulgou a foto da tatuagem para quem sabe ajudar na identificação dos familiares da vitima.

