Polícia divulga fotos de mais dois suspeitos de matar jovens encontrados carbonizados

Os suspeitos da esquerda para direita, William Gonçalves e Erivaldo da Silva — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Dupla que teve participação no crime já está presa e a polícia faz investigações para prender outros dois. Corpos dos jovens foram encontrados no dia 26 de março.

A Polícia Civil continua as investigações para desvendar as mortes de dois irmãos que foram encontrados carbonizados no fim de março em Santarém, no oeste do Pará. As fotos de outros dois suspeitos do crime foram divulgadas nesta quarta-feira (15) pela Delegacia Especializada em Homicídios.

Segundo o titular da delegacia, Gilvan Almeida, as investigações e testemunhas apontam que Erivaldo Sousa da Silva, que continua foragido, estaria com uma arma calibre 12, compatível com os ferimentos encontrados em uma das vítimas. Os irmãos morreram após disparos de arma de fogo e só depois foram carbonizados, quando houve destruição parcial dos cadáveres.

“Fomos ao local do crime novamente, solicitamos a prisão preventiva de Erivaldo e tomamos conhecimento do quarto elemento envolvido no crime, William Gonçalves, que teria participação direta no crime”, detalhou o delegado.

William, natural de Rondônia, teve problemas com a justiça naquele Estado e possui antecedentes por crimes contra a pessoa, e teria débito com o dono da área por serviços prestados anteriormente.

“Assim que ele soube que a polícia estava a sua procura, fugiu, tanto ele, como o pai, que tem uma pequena plantação de pimenta e abandonou a casa. William teria confessado o crime ao pai. Tivemos também informações de que o veículo utilizado na noite do crime teria sido visto”, ressaltou o titular da delegacia especializada em homicídios.

A polícia pede a colaboração da população para chegar ao paradeiro dos suspeitos. Com o NIOP, pelo 190, que ele encaminha para os órgãos competentes, assim como por meio do 181, Disque-Denúncia.

O cidadão também pode procurar a Delegacia de Homicídios de Santarém, a Delegacia mais próxima, ou a qualquer policial, uma vez que há mandados de prisões expedidos contra eles.

Prisão de suspeitos

De acordo com a polícia, comunitários informaram dos possíveis homens envolvidos no crime. “Três indivíduos, Marcelo Costa dos Santos, Jacó Corrêa Guimarães e Erivaldo Sousa da Silva, teriam sido vistos bebendo e dizendo que o dono da propriedade teria um débito com eles por serviços prestados em extração de madeira. Eles disseram que iam matar quem estivesse no barracão, ou o próprio dono, pra mostrar como se fazia cobrança naquela região”, disse o delegado Gilvan.

As buscas a esses suspeitos foram realizadas no dia 26 de março, sendo ainda encontradas marcas de que fazia pouco tempo que tinham passado pelos locais. Em contato com a equipe do serviço reservado da polícia, que continuava em diligências e conseguiu capturar Marcelo e Jacó, que negam envolvimento no duplo homicídio, mas admitem que estiveram no local do ocorrido para buscar “carote” de combustível.

“Lá é um local de difícil acesso, onde dois dos suspeitos haviam trabalhado no mês anterior e não teriam recebido. Segundo o dono da área, teriam cometido pequenos furtos na região, e por isso ele ainda não teria efetuado o pagamento”, explicou Gilvan.

O crime

Adolescentes foram encontrados mortos no dia 25 de março em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os corpos de Joelson da Silveira Oliveira, de 21 anos, e Joel da Silveira Oliveira, de 16 anos, foram encontrados no dia 26 de março, na comunidade Chapadão, na região do Curuatinga, cerca de 90 km de Santarém.

Os dois tinham marcas de tiros, inclusive na cabeça. Eles eram do município de Mojuí dos Campos e estavam trabalhando em uma propriedade rural, localizada em área de assentamento agrário.

Por Tracy Costa e Geovane Brito, G1 Santarém — PA

