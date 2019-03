Polícia divulga os nomes dos atiradores de Suzano

Luiz Henrique de Castro, de 25 anos (esq.) e Guilherme Taucci Monteiro (dir.) foram os autores dos disparos em Suzano Foto:(Divulgação / Internet)

Autores dos disparos tinham 17 e 25 anos, sendo que um deles chegou a estudar na escola Raul Brasil

Foi divulgado, no início da tarde desta quarta-feira (13), pela polícia militar de São Paulo, a identificação dos assassinos que invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Informações preliminares dão conta de que o massacre fez dez vítimas, entre eles os próprios autores dos disparos.

Os atiradores são: Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Eles também deixaram 10 pessoas feridas, inclsuive o dono de uma loja próximo à escola. O jovem Luiz Castro completaria 26 anos no próximo sábado.

Quatro adolescentes morreram logo após os disparos, dentro da escola. Eles eram alunos do ensino médio. Outros dois adolescentes, que foram socorridos, não resistiram aos ferimentos. Um dos jovens chegou a um hospital particular de Suzano com um machado enfiado no corpo. Ele está em observação.

Além dos jovens, duas das vítimas são funcionárias da escola. O ataque ocorreu por volta das 9h30 desta quarta-feira (13).

