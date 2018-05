Polícia do Maranhão se movimenta para encontrar primeira dama de Buriticupu,que foi sequestrada

A esposa do prefeito de Buriticupu-MA, Zé Gomes, foi sequestrada na tarde desta quarta-feira (02)

Segundo as primeira informações sobre o caso, o autor do sequestro seria o filho do caseiro da fazenda do prefeito.

Ele teria trancado dentro da casa a própria mãe e uma professora, que estava no local no momento do crime, antes de levar a primeira-dama.

Varias equipes de policia estão na busca de tentar localizar a primeira dama.

