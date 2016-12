Polícia prende em Castelo de Sonhos (PA) integrante de quadrilha acusada de comprar carros com cheques clonados no MT

Polícia prende terceiro integrante de quadrilha acusada de comprar carros com cheques clonados

Após um intenso trabalho investigativo, a Polícia Judiciária Civil (PJC) de Sorriso, em parceria com a polícia de Castelos dos Sonhos (PA), conseguiu prender mais um integrante de uma associação criminosa que atua na compra de veículos com cheques clonados e furto mediante fraude.

Evandro Guder, de 33 anos, conhecido Alemão, foi detido no Pará na manhã desta quinta-feira (1°). Ele é acusado de receptar uma caminhonete S10 em troca de um carro de passeio, modelo Celta, e um revólver calibre 38.

A S10 foi furtada em Sorriso por um criminoso que fingiu o interesse em comprar o veículo. Segundo o delegado Bruno Abreu, inicialmente o bandido tentou adquirir a caminhonete por meio de um cheque clonado, mas a vítima se recusou a receber essa forma de pagamento.

Posteriormente, o golpista alegou que pagaria o veículo à vista e o furtou após dar uma volta na S10. A caminhonete foi parar no estado do Pará nas mãos de Evandro Guder.

Além dele, nesta manhã outros dois suspeitos de integrarem a quadrilha foram presos em Sorriso. O empresário Eduardo Tiburcio (conhecido como Cuiabano), de 32 anos, dono de uma loja de som, foi detido em casa, no bairro Jardim Aurora.

Flávio José Honório (o Teco) também foi preso em sua residência, no bairro São Francisco. Ambos são acusados de comprar veículos em Sorriso com cheques clonados.

Três ocorrências

O delegado Bruno Abreu, que comanda as investigações, disse que o primeiro crime de estelionato aplicado pela quadrilha foi a compra de um carro D20. A proprietária recebeu um cheque clonado no valor de R$ 29mil.

A vítima registrou o boletim de ocorrência e a PJC descobriu que os nomes dos suspeitos, detidos hoje em Sorriso, estavam inclusos em outros em boletins de ocorrências.

Logo depois, uma caminhonete S10 foi furtada quando um criminoso fingiu que compraria o veículo, mas fugiu com o carro.

Um terceiro veículo, uma caminhonete S10, de cor branca, também foi adquirida por meio de cheque clonado.

