Polícia do Rio é a que mais morre e uma das que mais mata no Brasil

Só em 2016, 437 policiais civis e militares foram mortos em confrontos no Brasil, de folga ou em serviço. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número é 17% maior do que no ano anterior, sendo que 15 estados registraram aumento no número de morte de policiais no período.

O Rio de Janeiro lidera o ranking de policiais assassinados, com 132 mortes. O estado tem também a segunda polícia que mais mata no Brasil, ficando atrás apenas do Amapá.

O levantamento revela que os moradores do interior da região norte têm quase quatro vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que no resto do país, como cita o “Fantástico”.

