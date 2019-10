Polícia e Incra flagram ônibus com 18 suspeitos de invadir e desmatar área de assentamento em Anapu, no PA

Polícia e Incra flagram ônibus com suspeitos de invadir e desmatar área de assentamento no Pará. — (Foto: Reprodução / Incra)

Os detidos foram apresentadas na delegacia de Altamira e autuados por invasão e descumprimento de decisão judicial.

Dezoito pessoas foram detidas em uma fiscalização no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Virola Jatobá em Anapu, no sudoeste do Pará, na noite desta segunda-feira (7). O grupo foi flagrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e policiais militares desmatando e montando acampamento em área de floresta.

Segundo o Incra, o grupo chegou ao local escondido em um ônibus na noite de domingo. Os detidos foram apresentados na delegacia de Altamira e autuados por invasão e descumprimento de decisão judicial, já que alguns já haviam sido retirados do assentamento em uma operação de fiscalização ambiental, em setembro deste ano.

À época da operação, foram apreendidos um caminhão com 650 estacas de madeira do tipo Acapu; dois caminhões com 12 metros cúbicos de madeira da espécie Angelim Vermelho; uma escavadeira e um trator.

O Incra informou que a Polícia deve voltar ao assentamento para verificar se há mais pessoas escondidas na mata. A área foi uma das primeiras a receber a Operação Verde Brasil, de combate a crimes ambientais no Pará. A fiscalização deverá continuar intensificada por, ao menos, mais 15 dias, segundo o Incra.

