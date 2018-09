Polícia e MPPA deflagram operação para combater esquema de corrupção em Redenção

Agentes municipais e empresário presos por esquema de fraudes em contratos que somam mais de R$ 15 milhões

(Foto: Polícia Civil) – A Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 13, a operação Assírios, nas cidades de Redenção, Rio Maria e Belém, para combater crimes praticados contra a administração pública municipal da cidade de Redenção, sudeste do Pará. As investigações apontaram a existência de uma organização que envolve empresários e agentes públicos municipais para praticar esquema de fraudes em contratos administrativos que somam mais de R$ 15 milhões.

A operação é comandada pelos delegados Társio Martins e Carlos Eduardo Vieira, da Delegacia de Repressão a Defraudações Públicas (DRDP), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e promotor de Justiça Leonardo Caldas, do Ministério Público do Pará. Segundo o delegado Vieira, nessa fase, a operação cumpre, ao todo, 23 mandados judiciais, dentre os quais 18 mandados de busca e apreensão e outros cinco mandados de prisão preventiva.

Até o momento, foram presos os empresários José Luiz Noletto Soares, Carlos Henrique Machado e os agentes públicos Sivaldo Alves de Sousa e Valdeon Alves Chaves. As prisões foram realizadas em Redenção. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de documentos nas sedes das empresas R e R Empreendimentos e Serviços LTDA, EPX Construções e Edificações LTDA, ETE Prestadora de Serviços LTDA; Garajão Veículos LTDA; na sede da Secretaria de Administração Municipal de Redenção, em escritórios de Contabilidade, e em residências de servidores públicos municipais e empresários nas cidades de Redenção e Rio Maria.

Por: Portal ORM com informações da Polícia Civil 13 de Setembro de 2018 às 15:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...