Polícia encerra festa com drogas e aglomeração em Itaituba, no Pará

Segundo a PM, uma denúncia anônima relatou que uma festa estava acontecendo no bairro Bom Jardim desde sexta-feira (1º). Uma equipe foi ao local e constatou que havia aglomeração. O evento foi encerrado e no local foram apreendidas drogas.

A Polícia Militar encerrou uma festa, na manhã de sábado (2), que estava acontecendo no bairro Bom Jardim, em Itaituba, sudoeste do Pará. Na ação, onze pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos. Eles desrespeitaram o decreto estadual que impede aglomeração devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

