Polícia encontra 370kg de cocaína em fábrica

Na última sexta-feira (26), cerca de 370kg de cocaína foram encontrados por funcionários da fábrica de Coca-Cola em Signes, perto de Marselha, em um contêiner proveniente da América do Sul.

Segundo o portal Zero Hora, a droga, que estava em sacos escondidos no contêiner, tem um valor comercial de 50 milhões de euros. Não se sabe se a droga teria de fato como destino a fábrica e qual uso teria.

Nenhum suspeito foi detido. A polícia judicial de Marselha, responsável pela investigação, informou que vai procurar a origem exata do carregamento de drogas e prosseguir nas investigações.

