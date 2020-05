Polícia encontra armas de fogo em casas de investigados pela Justiça, em Mãe do Rio, nordeste do Pará — Foto: Polícia Civil

Apreensões aconteceram no município de Mãe do Rio. Investigações ocorrem em segredo de justiça.

A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (4), dois mandados de busca e apreensão contra dois investigados pela Justiça em Mãe do Rio, nordeste do Pará. Durante a ação, policiais encontraram no endereço de um dos homens, uma arma de fogo, tipo pistola taurina calibre .40, e na residência do outro investigado um revólver .38, sendo que os dois armamentos estavam com munição.

No cumprimento de um dos mandados, um dos homens alvos da operação não foi encontrado na residência porque, segundo familiares, ele estaria em Belém infectado pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) esperando leito para atendimento médico.

O armamento apreendido foi encaminhado para a Superintendência Regional Capim.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...