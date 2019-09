Polícia encontra carregadores de fuzil, munições, bombas e acionadores em dois carros em zona rural de Ipixuna do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar apreendeu dois carros roubados e que estavam escondidos numa área de mata na zona rural de Ipixuna do Pará, nordeste do estado. Dentro dos veículos foram encontrados carregadores de fuzis, 74 munições de diversos calibres, artefatos com cerca de 10 quilos de explosivos cada um, além de 13 acionadores e cinco coletes aprova de bala.

