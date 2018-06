Polícia encontra corpo de menina de 12 anos que estava desaparecida há 8 dias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Caso. A menina Vitória desapareceu depois de avisar a família que iria até a escola, no bairro onde mora, para andar de patins. Uma câmera de monitoramento gravou as últimas imagens da garota caminhando, de patins, em direção ao estabelecimento. A garotinha não voltou para casa e os pais procuraram a polícia. Buscas exaustivas foram realizadas em toda a região, sem sucesso. Além da polícia, a população da cidade, de 17 mil habitantes, está mobilizada em busca de Vitória. Por:Estadão José Maria Tomazela

As causas da morte ainda serão investigadas. Um homem foi preso na sexta-feira, 15, por ser suspeito de ter participação no desaparecimento da menina. O suspeito é um servente de pedreiro e contou ter estado num carro, na companhia de Vitória e de um casal. Os três teriam levado Vitória até Mairinque, cidade vizinha, mas o homem entrou em contradições.

Ao lado do corpo estavam os patins que a menina usava quando desapareceu. A Policia Militar foi ao local, no bairro Caxambu depois de receber uma ligação anônima. Os pais de Vitória reconheceram o corpo.

(Foto: Reprodução) -O corpo da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, que havia desaparecido no último dia 8, em Araçariguama, foi encontrado numa estrada de terra, no início da tarde deste sábado, 16.

