Polícia encontra em matagal parte do dinheiro roubado do aeroporto de Tucuruí

Políciais militares e civis encontraram parte do dinheiro roubado no assalto aos malotes da Prossegur no aeroporto de Tucuruí, no sudeste do Pará — Foto: Polícia Militar

Dinheiro estava em área de mata na PA-422. Metralhadora ponto 50 com munições, carregadores de fuzis 5.56 e de pistolas ponto 50, coletes, explosivos e máscaras também foram encontradas no local.

Policiais militares e civis encontraram em um matagal, na tarde desta quinta-feira (6), parte do dinheiro roubado durante o roubo dos malotes da empresa de valores Prossegur, na terça-feira (4), no aeroporto de Tucuruí, no sudeste do Pará.

De acordo com a polícia, além do dinheiro, foram encontrados metralhadora ponto 50 com munições, carregadores de fuzis 5.56 e de pistolas ponto 50, coletes, explosivos e máscaras. Todo esse material apreendido estava em um trecho de mata, próximo ao quilômetro 29 da rodovia PA-422, a Transcametá.

Morte do líder

Na quarta-feira (5), policiais militares encontraram Adriano Brandão, apontado como líder da quadrilha que realizou o assalto ao aeroporto de Tucuruí. Segundo a polícia, a abordagem aconteceu próximo ao local onde foi encontrado o material utilizado no assalto. Brandão teria resistiu à prisão, trocou tiros com a polícia e acabou sendo baleado e morrendo no local.

Por G1 PA — Belém

