Polícia encontra homem morto a tiros em Anapu

(Fotos: Reprodução) -A briga por terra continua em Anapu, sudoeste do Pará. Um homem foi encontrado morto a tiros na zona rural do município na manhã da última terça-feira (31).

