Polícia espera laudo sobre morte de jovem abusada em UTI

A universitária Susy Nogueira deu entrada no com uma crise convulsiva (Foto:Reprodução/TV Anhanguera)

Técnico de enfermagem está preso, mas nega que tenha cometido o crime

Mais de 40 pessoas já foram ouvidas pela força-tarefa da Polícia Civil, na investigação sobre a morte da estudante universitária Susy Nogueira, de 21 anos, abusada na UTI de um hospital de Goiânia. A polícia informou já ter concluído a fase de depoimentos, e, agora, o delegado aguarda laudos do Instituto Médico Legal (IML) para concluir o inquérito. O técnico em enfermagem Ildson Custódio Bastos continua preso e responde por estupro, mas nega o crime.

A vítima deu entrada no hospital com uma crise convulsiva. Imagens do hospital, na madrugada do dia 17 de maio, mostram que ela foi abusada por um técnico em enfermagem. O suspeito foi demitido e preso no dia 29 do mesmo mês.

“Foram mais de 40, quase 50 pessoas, entre funcionários do hospital, da UTI, os pais dela, outros médicos que já acompanharam ela em outros momentos da vida. Os depoimentos conversem para a mesma versão, que ela chegou em estado grave e teve um tratamento correto. Depois de constatado o abuso, ela continuou sendo atendida de maneira normal”, contou o delegado Washington da Conceição ao G1.

O delegado aguarda laudos do IML que vão indicar a causa da morte da jovem, o que influencia na conclusão do inquérito.

“Preciso disso para saber o resultado da morte, porque posso enviar o inquérito falando algo e, quando o laudo chegar, mudar tudo. Vou pedir também à Justiça uma prorrogação do prazo para a conclusão, justamente para aguardar os laudos”, disse o delegado.

