Polícia evacua local de atentado em Barcelona

As primeiras informações da imprensa local afirmavam que agentes estariam realizando buscas pelo marroquino Younes Abouyaaqoub, de 22 anos, apontado como o motorista da van que invadiu uma área de pedestres provocando as vítimas fatais e ferindo mais de 100 pessoas. Mas o motivo principal, na verdade, havia sido a averiguação de uma mochila suspeita, que já foi analisada e encontraram apenas objetos pessoais, segundo os Mossos da Esquadra, polícia local. Em breve a rua será liberada.

