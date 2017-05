Polícia faz buscas a detentos foragidos do complexo penitenciário de Santa Izabel do Pará

Investigações apontam que armas e alicate usados na fuga estavam sob o fundo falso de um freezer, dentro do presídio. Dois presos morreram em troca de tiros durante a fuga na sexta-feira, 19.

A equipes da polícia fazem buscas para tentar recapturar 13 detentos que fugiram do complexo penitenciário de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém, na tarde da última sexta-feira (19). Dois presos morreram durante troca de tiros com policiais militares.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), a fuga ocorreu por volta de 13h30 no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III (CRPP III), durante o horário de visitas na unidade. Os detentos estavam armados e levaram quatro agentes prisionais como reféns durante a fuga pela mata no entorno do complexo penitenciário. Os quatro agentes foram liberados na mata durante a fuga e dois deles tiveram ferimentos leves. A segurança no complexo foi reforçada e equipes da Polícia Militar iniciaram as buscas na região com o apoio de um helicóptero. O CRPP III tem capacidade pra 432 detentos, mas abrigava 602 até a manhã de sexta.

Segundo as investigações, as armas e o alicate usados na fuga estavam em um fundo falso de um freezer, dentro do presídio.

Qualquer informação sobre os foragidos pode ser denunciada de forma anônima pelo número 181 ou pelo WhatsApp da Susipe, no telefone (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

Foragidos

Anderson Souza Alberto

Bruno de Oliveira

Cleiton Rafael Nogueira de Oliveira

Johnson Wyllanos Souza da Silva

Márcio Cley Santos Machado

Rafael Valente de Souza

Walber Wallacy da Silva Alves

Bruno Barbosa Brito

Bruno Willames Magalhães Costa

Denilson Chermont dos Anjos

Kassio Andrews Santos Costa

Marcos Leal Santarem

Thiago Rodrigues Coelho

