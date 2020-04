Polícia faz buscas por bandidos que fizeram assalto em agência do Banpará em Alter do Chão

Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (13). Gerente foi rendido e teve o carro queimado.

Agência do Banpará em Alter do Chão — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, ganhou reforço de policiais do 3º BPM na manhã desta segunda-feira (13) para fazer buscas aos bandidos que renderam o gerente da agência do Banpará, e levaram dinheiro do banco localizado na Travessa Copacabana, próximo ao campo do Luso.

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, um indivíduo rendeu o gerente do banco ainda em sua residência, por volta das 08h, quando ele se preparava para ir ao trabalho. O assaltante estava armado de pistola e além de ameaçar o gerente, fez ameaças também aos seus familiares.

“O gerente nos informou que foi obrigado a dirigir o veículo com o assaltante até o banco. Lá, ele foi obrigado a tirar o dinheiro e e entregar também o DVR ao bandido que o obrigou a dirigir o carro até a estrada, onde já havia outro elemento com duas motocicletas no apoio ao crime. Eles atearam fogo no carro e abandonaram o gerente na estrada”, relatou o delegado de Polícia Civil, Alexandro Napoleão.

Leia Também:Bandidos sequestram gerente, roubam banco e queimam carro da vítima

Ainda segundo delegado, o gerente do banco não soube precisar quanto foi levado em dinheiro porque os valores da semana passada ainda seriam contabilizados. Sobre o crime na modalidade “sapatinho”, o delegado disse que foi uma ação planejada. “Não foi algo aleatório, foi uma ação planejada. Mas a Polícia Civil está tomando todas as providências para desvendar o crime e prender os criminosos”, disse Napoleão.

O veículo modelo ônix, que foi abandonado na comunidade Santa Rosa, próximo à entrada de Ponta de Pedras, na região do Eixo Forte, foi queimado para impedir que o gerente do Banpará de Alter do Chão conseguisse sair do local rapidamente e acionasse a polícia.

Segundo o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Major Flávio Maciel, várias guarnições fazem buscas na região do Eixo Forte e Santarém, a partir de informações sobre as características dos criminosos e das motos. Buscas também estão sendo feitas no município de Belterra, por guarnições do 35º BPM.

“Houve uma ação na modalidade ‘sapatinho’, em que uma pessoa é feita refém e a família fica sob vigilância de terceiros. Já levantamos algumas informações e nossas guarnições estão fazendo barreiras e buscas pra ver se a gente consegue êxito na captura desses elementos. As informações iniciais são de que apenas duas pessoas atuaram diretamente nesse crime”,

A agência do Banpará em Alter do Chão foi aberta em 6 de março de 2014.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

13/04/2020 10h21

*Colaborou Sandro Vaughan, da TV Tapajós

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...