Polícia faz cerco na mata para prender suspeitos de matar homem em Novo Progresso

Após matar um homem dentro da residência em Novo Progresso, os assassinos furtaram uma motocicleta e posteriormente um veiculo e atearam fuga rumo estado do Mato Grosso pela rodovia Br-163.

Dois suspeitos ainda não identificados assassinaram na tarde desta quarta-feira(07) “Lailton Braga”, dentro da sua residência em frente do filho Rodrigo Braga de 21 anos, com disparos de pistola, o corpo da vitima foi atingido coma aproximadamente 20 perfurações, morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos saíram da residência e abordaram outra vitima para roubar uma motocicleta já em fuga próximo a rodoviária roubaram um veiculo VW/Cross Fox de cor branca e atearam fuga pela rodovia Br-163 sentido Novo Progresso /Mato Grosso.

Nas proximidades do km 1000 o destacamento da Policia Militar fez um bloqueio e deu ordem para parar, eles não pararam a PM atirou nos pneus do veiculo, eles seguiram pela rodovia abandonaram o carro e adentraram na mata, aproximadamente três quilometro para frente do distrito de Vila Izol.

A Policia Militar passou a noite e continua fazendo busca na região na tentativa de prender os assassinos.

Ainda durante a ação criminosa, os suspeitos abasteceram o veiculo em um posto de combustível na comunidade de Alvorada da Amazônia e deixaram o celular furtado do motorista pra garantia do abastecimento.

A Policia Militar já está de posse do veículo e motocicleta furtado para devolver aos respectivos donos, o Cross Fox teve uma perfuração à bala próxima à porta traseira.

