Polícia faz em MS maior apreensão de droga da história do país: 33 toneladas

Essa foi a maior apreensão da droga na história do país. Duas pessoas foram presas. – (Foto:Reprodução)

A polícia de Mato Grosso do Sul apreendeu quarta-feira (26), 33 toneladas de maconha na maior apreensão da droga na história do país, segundo o Departamento de Operações da Fronteira (DOF), ligado à Polícia Militar. Dois homens, um de 25 e outro de 45 anos, foram presos.

O DOF fazia patrulhamento na MS-156, em Maracaju, quando deu ordem de parada a uma carreta que seguia no sentido contrário ao da viatura. O motorista desobedeceu os policiais e tentou manobrar para entrar com o veículo em uma estrada vicinal.

No entanto, o condutor não conseguiu fazer a manobra, abandonou a carreta às margens da rodovia e fugiu a pé levando a chave do veículo, não sendo localizado. Os policiais revistaram as carrocerias e encontraram os tabletes de maconha. Não havia nenhuma carga lícita. O DOF levou quatro horas para concluir a pesagem do entorpecente.

Um carro que seguia logo atrás da carreta foi abordado e nele estavam os dois homens que foram presos. Eles faziam o serviço de batedor, avisando ao motorista do veículo com a droga sobre a presença de polícia nas rodovias.

Maconha estava em carreta, sem nenhuma carga licíta — Foto: Carlos da Cruz/TV Morena

Conforme o boletim de ocorrência, o preso mais velho confessou que receberia dinheiro pelo serviço. No carro e na carreta foram encontrados rádios comunicadores na mesma frequência.

A última apreensão recorde de maconha havia sido feita em maio deste ano, em uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Iguatemi. Na ocasião foram retiradas de circulação 28 toneladas da droga. Um homem foi preso.

De janeiro a agosto de 2019 foram apreendidas 74 toneladas de maconha. No mesmo período de 2020, a quantidade chegou a 180 toneladas.

A polícia afirma que as estradas mais vazias, por causa da pandemia, ajudam nas fiscalizações e nas apreensões.

Com Informações Nadyenka Castro e Carlos da Cruz, G1 MS e TV Morena

