Polícia faz maior apreensão de drogas do ano no Pará

Mais de 250 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil durante operação realizada no final da noite de ontem (10), no município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Esta já é considerada a maior apreensão de drogas do ano realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos. Quatro homens foram presos por envolvimento com o tráfico. Eles fazem parte de uma quadrilha. Os quatro presos e as drogas estão sendo encaminhados para a Delegacia Geral, em Belém, nesta terça-feira (11).

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a droga veio do município de Tabatinga, no Amazonas, e seria distribuída em toda a Região Metropolitana de Belém. A polícia chegou até a quadrilha por meio de investigações iniciadas em maio deste ano. No início deste mês, três homens que faziam parte do mesmo bando foram presos quando iam pegar a droga no Marajó.

Já na última sexta-feira (7), outro integrante da quadrilha também foi encontrado com 60 quilos da mesma droga. A polícia acredita que pelo menos 12 pessoas fazem parte do esquema. As investigações continuam para encontrar os outros integrantes.

