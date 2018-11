Polícia faz operação contra o tráfico de drogas em Santarém e mais 10 cidades do oeste do PA

Policiais que atuam na Operação Hades II chegam na 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós

Operação Hades II investiga o tráfico de drogas e crimes relacionados ao tráfico.

A Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar cumpre nesta sexta-feira (30), mandados de prisão, busca e apreensão em Santarém e mais 10 cidades do oeste do Pará, durante a Operação Hades II, que investiga o tráfico de drogas e crimes relacionados ao tráfico.

A operação, que ocorre em todo o estado, é fruto de investigações que fundamentaram decisões judiciais para ações de enfrentamento ao tráfico de drogas ilícitas.

No oeste paraense, uma equipe composta de 140 policiais civis e militares estão neste momento realizando ações pontuais em 29 endereços de pessoas ligadas às ações criminosas do tráfico.

No âmbito da 12ª Região Integrada de Segurança Pública (12ªRISP), a operação Hades II foi deflagrada nos municípios de Santarém, Almeirim, Alenquer, Belterra, Curuá, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa.

Ela é coordenada pelo delegado Nelson Silva, superintendente da Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas e pelo coronel Héldson Tomaso, que chefia o Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), da Polícia Militar em Santarém.

Balanço parcial

Santarém – Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Pelo menos 7 pessoas já foram presas em flagrante e mais 18 foram detidas e conduzidas para a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos. Também foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Oriximiná – Estão sendo cumpridos 26 mandados, sendo 15 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão, nas comarcas de Oriximiná e Manaus (AM). Ao todo, 45 policiais civis e militares estão em atuação na operação para dar cumprimento aos mandados judiciais.

Alenquer – Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Curuá, local onde mora. A ação reuniu policiais civis e uma guarnição da Polícia Militar.

Curuá – A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do homem preso em Alenquer, suspeito de tráfico de drogas. Os policiais revistaram a casa e encontraram um cova aberta, onde, possivelmente, estariam escondidas susbtâncias ilícitas.

Prainha – Estão sendo cumpridos 8 mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas, que foram expedidos nos últimos três anos. Atuam na operação três policiais civis e uma guarnição da PM está no apoio.

Monte Alegre – Foram cumpridos 2 mandados de prisão e 1 de busca e apreensão por tráfico de drogas na cidade. Quatro pessoas foram presas e levadas para a delegacia. Atuaram na operação oito policiais civis, com o apoio da Polícia Militar.

Belterra – Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, mas nada foi encontrado. Ninguém foi preso. A ação reuniu sete policiais civis, com o apoio de duas guarnições da PM.

(Essa matéria está sendo atualizada e, portanto, os números podem mudar)

Por Adonias Silva, G1 Santarém — PA

