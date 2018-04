Polícia faz operação para prender quadrilha suspeita de roubar R$ 10 milhões em cargas

Mandados são cumpridos no Paraná e em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (4). (Foto G1) – 12 mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão em cidades do Paraná e de Santa Catarina

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta quarta-feira (4), 12 mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão em cidades do Paraná e de Santa Catarina. As ordens judiciais são de uma operação que investiga uma quadrilha suspeita de roubar R$ 10 milhões em cargas.

Até às 8h25, sete pessoas tinham sido presas.

Cerca de 30 policiais participam da ação, desde as 6h. Até a publicação desta reportagem, o tipo de carga roubada não havia sido esclarecida. A polícia também não tinha informado em quais cidades os mandados são cumpridos.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, responsável pela operação, os suspeitos são investigados por ao menos cinco assaltos a caminhões carregados em um período de quatro meses – entre outubro de 2017 e fevereiro deste ano.

Todos os crimes, conforme as investigações, foram praticados de forma semelhante e com índicios consistentes de participação do mesmo grupo.

O montante movimentado pela quadrilha chegaria, de acordo com a polícia, a R$ 10 milhões apenas em mercadoria, sem contar os caminhões roubados.

Participam da ação policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, da Furtos e Roubos de Curitiba e agentes de segurança de Joinville e de Florianópolis, em Santa Catarina.

O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil do Paraná também dá apoio.

Por G1 PR, Paraná

