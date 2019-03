Polícia faz operação ‘terra à vista’ para prender 128 no Mato Grosso

Em Sinop foram cerca de 20(FOto:Sonoticias)

A Polícia Civil está fazendo neste momento a operação terra à vista para combater fraudes ambientais e cumprir 128 mandados de prisões no Estado. Cerca de 20 pessoas já foram presas em Sinop e encaminhadas à delegacia municipal e estão sendo ouvidos pela delegada Liliane de Souza Santos Maruta Costa. A investigação tramita em sigilo de justiça e por conta disso não foram divulgados nomes dos que estão sendo presos e ainda não saiu balanço parcial da quantidade de prisões no Estado.

Em Marcelândia policiais cumpriram 9 ordens de prisões, em Alta Floresta 3, em Guarantã do Norte mais 3, assim como em Várzea Grande. Em Cuiabá foram duas. Em Sorriso é um mandado e o investigado ainda não foi preso.

Os mandados são cumpridos também em Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Itaúba, Matupá, Claúdia, Santa Carmem, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Juara, Aripuanã, Porto dos Gaúchos, Castanheira, Arenápolis.

Donos de áreas, engenheiros florestais e ex-servidores da secretaria estadual de Meio Ambiente estão entre os alvos. As fraudes ambientais ultrapassam R$ 150 milhões, de acordo com a polícia.

Os investigadores estão cumprindo ainda 12 ordens judiciais de buscas e apreensões. A investigação é comandada pela Delegacia de Meio Ambiente (DEMA) e está relacionada a crimes ambientais. A assessoria da Polícia Civil informou que a investigação começou em 2014, com o auxílio de uma auditoria realizada pela própria Sema, que descobriu um esquema de fraude no sistema na criação de créditos florestais, beneficiando diversas empresas do ramo madeireiro e terceiros (com inserção de dados falsos no sistema). Muitos créditos circularam para outras empresas gerando guias florestais inidôneas, as quais podem ter sido usadas para acobertar operações ilegais, promovendo, em tese, tanto a circulação de produto florestal de origem ilícita, quanto à lavagem dos valores correspondentes a essas mercadorias ilegais (madeiras extraídas ilegalmente, lavagem de dinheiro).

Policiais das diretorias de Atividades Policiais, do Interior, Metropolitana, e da diretoria de Inteligência estão trabalhando nos 24 municípios.

Só Notícias/Cleber Romero

