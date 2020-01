Polícia faz retrato falado de suspeita de tentar sequestrar crianças na Grande Belém

As equipes da Polícia Civil continuam em busca de testemunhas e realizam diligências para localizar imagens de circuito de segurança que registraram os fatos. “Várias diligências já foram realizadas e depoimentos colhidos. A partir daí pudemos fazer o exame específico, que nos possibilitou produzir a imagem da pessoa suspeita. A divulgação da imagem é de extrema importância para que possamos localizar e prender esta mulher. Quem tiver informações, basta ligar para o Disque Denúncia, 181”, enfatizou o delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira. Autor: Agência Pará. terça-feira, 21/01/2020, 18:42 – Atualizado em 21/01/2020, 19:14 – (Agência Pará) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Divulgação)- A Polícia Civil divulgou na tarde desta terça-feira (21) o retrato falado da mulher suspeita de tentar sequestrar três crianças nos bairros do Marco, na última sexta-feira (17), Barreiro e Cidade Nova, nesta segunda-feira (20). Os crimes já estão sendo apurados pelas equipes das seccionais locais, vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana. Em depoimento, as vítimas contaram que foram abordadas por uma mulher loira, de estatura mediana.

