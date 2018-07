Polícia fecha estabelecimentos irregulares em Paragominas

Foram 16 fiscalizados, entre bares e casas noturnas

(Foto: Divulgação) – Uma operação realizada em Paragominas, nordeste paraense, integrada com as Polícias Civil e Militar, resultou na fiscalização de 16 estabelecimentos comerciais, entre bares e casas noturnas, sendo dois deles fechados. O trabalho foi coordenado pela Superintendência da Polícia Civil da Região do Capim e executado por policiais civis da Seccional de Paragominas, policiais militares e agentes da Semutran (Secretaria Municipal de Trânsito).

Segundo o delegado Cristiano Nascimento, da Seccional de Polícia Civil de Paragominas, as equipes saíram às ruas da cidade para realizar trabalho preventivo de crimes e guarnecer a segurança pública. “Tivemos fiscalização de locais de festas e em bares, além de abordagens e revistas, e ainda verificação de veículos nas vias da cidade”, detalha.

Durante as vistorias, os policiais civis constataram a existência de estabelecimentos em situação irregular quanto à documentação que legaliza o funcionamento. Dessa forma, foram fechados por falta de licenças e notificados a comparecer à Polícia Civil para regularizar os locais, condição para que possam funcionar normalmente. A operação trouxe ainda mais tranquilidade à cidade, com a presença dos policiais e agentes de trânsito nas ruas.

9 de Julho de 2018 às 10:59

