Polícia fecha loja em Rurópolis por descumprimento às medidas preventivas ao coronavírus

Um decreto municipal fixou o horário de funcionamento do comércio até às 13h, mas o estabelecimento em questão não respeitou a determinação.

Um estabelecimento comercial que vende material de construção e também produtos veterinários foi fechado na tarde desta segunda-feira (13), no Centro da cidade de Rurópolis, sudoeste do Pará, por descumprimento aos decretos estadual e municipal que estabelecem regras e horários para esses tipos de atividades, como forma de prevenção à disseminação do coronavírus.

Durante fiscalização realizada pela polícia, o proprietário argumentou que no local também funciona uma loja veterinária. Mas, de acordo com denúncias a loja de medicamentos é um meio para mascarar a venda de material de construção que funciona no mesmo espaço, o que foi constatado pela polícia.

O proprietário da loja assumiu a culpa alegando que não pode parar os seus negócios, pois há obrigações a serem cumpridas mensalmente. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por desobediência que será encaminhado ao Poder Judiciário. Essa é a segunda vez que a mesma loja é flagrada funcionando fora do horário permitido.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Vital Filho, a polícia intensificou as fiscalizações na cidade, tanto na zona urbana como rural, sendo que ao se constatar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes com fluxo de pessoas será determinado o imediato fechamento e seus proprietários orientados a acatar as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, sob pena de cassação do Alvará de Funcionamento.

O delegado alerta ainda que, em caso de descumprimento, os proprietários de comércios, bares e restaurantes podem ser responsabilizados civil, administrativa e penalmente.

As fiscalizações estão sendo realizadas pelas forças de segurança pública do município com policiais civis e militares da 17ª CIPM.



Desacato e Resistência

Na noite de sábado (11), policiais militares foram acionados para irem até o bairro Bela Vista, em Rurópolis, onde havia um aglomerado de pessoas ingerindo bebida alcoólica e com o volume do som acima do permitido em uma residência, causando transtornos aos vizinhos.

Ao tentarem manter a ordem, um homem interveio tumultuando os trabalhos policiais e desacatando a equipe de serviço. Foi necessário o uso da força e das algemas, uma vez que, o morador resistiu com violência à abordagem policial até ser contido.

Todos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

