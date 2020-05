Polícia fecha mais de 300 estabelecimentos que descumpriam medidas de prevenção ao novo coronavírus no Pará

No total,5.542 estabelecimentos já foram fiscalizados (Foto:Reprodução)

Mais de 300 estabelecimentos comerciais foram fechados no Pará em um mês durante ações de fiscalizações realizadas pela Polícia Civil. No total, foram vistoriados 5.542 estabelecimentos. Destes, 325 tiveram suas atividades encerradas, 192 foram notificados e 55 pessoas foram autuadas entre os dias 7 de abril e 3 de maio deste ano no Estado.

As fiscalizações ocorrem para garantir o cumprimento do decreto estadual que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais como bares, casas de shows, restaurantes, lanchonetes por tempo indeterminado como medida de combate ao novo coronavírus no Pará.

Neste final de semana, em Belém, a equipe do Grupo de Atuação Especial (GAE) notificou uma loja de conveniência localizada na rua Carlos Gomes, no bairro da Campina. No local também havia um bar, ao lado, que estava funcionando normalmente e foi fechado pela polícia.

No município de São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense, as equipes receberam denúncia sobre o funcionamento irregular de um estabelecimento localizado na avenida Duque de Caxias. Ao chegarem no local, os policiais civis perceberam que o proprietário estava comercializando bebidas. Também foram encontradas diversas pessoas aglomeradas em mesas. O proprietário assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime previsto no Art. 268 do Código Penal que estabelece “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.

Em Eldorado dos Carajás, também no sudeste do Estado, a Polícia Militar interceptou um ônibus de transporte intermunicipal com 40 passageiros oriundo do município de Parauapebas, ainda na região sudeste do Pará. O veículo estava em descumprimento ao ato normativo estadual que restringe saída intermunicipal por meio rodoviário e hidroviário nos períodos de 30 de abril a 4 de maio.

“Seguiremos nas ruas fiscalizando e aplicando as sanções previstas. O nosso compromisso de resguardar vidas segue firme neste período difícil o qual estamos vivendo. Agradeço aos servidores que estão nesta batalha, na linha de frente, se arriscando para fazer valer o cumprimento do decreto governamental”, ponderou o delegado-geral Alberto Teixeira.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...