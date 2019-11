Polícia fecha quatro madeireiras e prende uma pessoa por furto de energia na região do Rio Xingu

(Foto:Reprodução) – As madeireiras ficam localizadas nos municípios de Senador José Porfírio e em Uruará, onde foi realizada a prisão do suspeito de furtar energia.

Quatro madeireiras foram fechadas e uma pessoa foi presa por furto de energia na região do Rio Xingu, no sudoeste do Pará. A operação foi realizada durante dois dias e feita em parceria com a Rede Celpa.

De acordo com a Polícia Civil, três madeireiras eram do município de Senador José Porfírio e uma em Uruará, e todas foram autuadas em flagrante e fechadas. Durante a operação, quatro transformadores de energia que estavam sendo utilizados de forma irregular, para desviar energia elétrica, foram apreendidos.

Ainda, equipes da concessionária Celpa retiraram a rede clandestina do local e eliminaram os postes que eram utilizados para fazer as interligações.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...