Polícia Federal abre inquérito para apurar agressão a fiscal do Ibama no sudoeste do Pará

Investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia da PF em Santarém. Agressão foi na terça-feira (5) após emboscada de madeireiros em Uruará. – (Foto:Reprodução)

A Polícia Federal iniciou investigações para apurar as agressões sofridas por um fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Uruará, no sudoeste do Pará. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia da PF de Santarém, no oeste do estado.

A agressão foi registrada em vídeo (acima). Nas imagens é mostrada a movimentação de madeireiros ilegais após emboscada ao servidor do Ibama, praticada depois de uma operação em Uruará, na terça-feira (5).

Conforme a Polícia Federal, as diligências policiais já estão em andamento, assim como, a abertura de um Inquérito Policial para a apuração dos fatos, incluindo a possível agressão a um servidor do Ibama.

O fiscal teria apreendido um caminhão que transportava madeira ilegal na região. Os madeireiros prepararam uma emboscada para impedir que o veículo fosse apreendido.

No vídeo, durante a discussão, um dos madeireiros joga uma garrafa contra o fiscal e o atinge no rosto.

Maquinário do Ibama

Ao mostrar seu celular para jornalistas nesta terça-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro acabou deixando aparecer uma mensagem em que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro ressaltava que a Força Nacional não havia destruído máquinas de desmatadores durante operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em abril.

Bolsonaro exibia troca de mensagens entre ele e Moro da época em que o ex-juiz ainda era ministro. O objetivo era contestar versão apresentada por Moro, segundo a qual Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal.

Em determinado momento da conversa mostrada pelo presidente, aparece a parte em que o ex-ministro fala sobre a Força Nacional. Não é possível ver qual foi a mensagem de Bolsonaro que suscitou o assunto.

Por Geovane Brito, G1 Santarém — PA

