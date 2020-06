Polícia Federal apreende 24 pés de maconha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O suspeito tinha instalado lâmpadas de vapor de sódio com alta potência e havia sistema de controle de umidade e temperatura. Também haviam câmeras de webcam dentro da estufa para acompanhar, do apartamento, a evolução do crescimento da droga” explicou o chefe da Delegacia da PF em Santa Maria, Tiago Welfer.

A droga, que somava 1,3 quilo, estava plantada na cobertura de um prédio residencial e contava com sua própria estufa, estruturada com ventilação, iluminação artificial, irrigação e videomonitoramento.

Mais de 24 pés de maconha foram apreendidos e um homem, 42 anos, preso pela Polícia Federal na manhã da última quarta-feira, 24, no Rio Grande do Sul.

