Polícia Federal apreende mais de 200 toneladas de manganês em operação em Marabá

O minério não possuía autorização legal. Caminhões que transportavam a carga foram apreendidos.

A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de 200 toneladas de manganês na última sexta-feira (27) em Marabá, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Federal, o minério não possuía autorização legal. Os dois caminhões que realizavam o transporte da carga também foram apreendidos.

De acordo com a PF, o manganês irregular estava sendo transportado para Barcarena, onde seria levado para fora do estado. A apreensão fez parte de mais uma etapa do operação Rota do Minério, que investiga a exploração ilegal do recurso na região do sudeste do Pará.

Um inquérito policial foi instaurado para identificar os motoristas e proprietários dos caminhões. Eles vão responder processo por crime ambiental.

