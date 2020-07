Polícia Federal busca dinheiro falso de São Paulo no Pará

É a segunda operação contra dinheiro falso, no Pará, em pouco mais de um mês (Foto:Assessoria de Comunicação / Polícia Federal)

Operação deflagrada nesta terça cumpriu um mandado em São Miguel do Guamá

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a operação “Argamandel”, que investiga a compra de cédulas falsas oriundas do estado de São Paulo. O dinheiro falsificado teria como destino o município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará.

Essas cédulas falsas seriam entregues pelos Correios. Foram interceptadas pela Polícia Federal de São Paulo. Houve cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município de São Miguel do Guamá. Porém, o investigado não estava no imóvel. As investigações prosseguem.

Para a Polícia Federal, que divulgou a operação por nota, o comércio ilegal pode se dar todo por meio eletrônico. As buscas, em São Miguel do Guamá, visam elucidar o modo de atuação do grupo criminoso, que comercializa o dinheiro falsificado,e potenciais clientes para escoamento dessas cédulas.

No início de junho, a PF do Pará deflagrou uma operação em Santarém, para investigar um grupo de criminosos que vendia cédulas falsas em grupos de redes sociais digitais.

Por:Victor Furtado

