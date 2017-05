Polícia Federal cumpre mandados de prisão, busca e apreensão em Santarém

De acordo com informações da Polícia Federal, os mandados foram cumpridos em três domicílios e dois estabelecimentos comerciais, todos no Aeroporto Velho, e durante o cumprimento das buscas, foram apreendidas armas e drogas (150 gramas) em posse dos investigados, os quais serão também autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Federal deflagrou neste sábado (13), no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará, a Operação Khoka, para repressão ao tráfico internacional de entorpecentes. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Santarém, sendo 3 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão domiciliar.

