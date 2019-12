Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra fazendeiros

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o órgão, as ações foram deflagradas a partir da Operação Tellus Publica (terras públicas, em latim). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Marabá/PA. As medidas foram requeridas pelo Ministério Público Federal e estão sendo cumpridas nas cidades de Marabá/PA e Belém/PA.

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira (17) sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em desfavor de fazendeiros de Marabá, acusados de integrarem grupo criminoso que invadiu terras da União Federal e contratou serviço de escolta armada de empresa privada para expulsar moradores do local com emprego de atos de violência e grave ameaça. Um dos alvos é foragido da justiça.

You May Also Like