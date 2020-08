Polícia Federal cumpre mandados no Pará por pornografia infantil e pedofilia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Todos os acusados serão investigados pelos crimes de disponibilização de pornografia infantil e o de armazenamento de pornografia infantil. Eles são tipificados, respectivamente, nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As ações foram deflagradas com a operação “Não há anonimato 2” e é coordenada pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos. Além dos mandados de busca e apreensão, foi feita também a quebra do sigilo de dados telemáticos dos suspeitos. (Foto:Ascom PF)

