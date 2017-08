Polícia Federal de Sinop apreende mais de 200 kg de drogas em avião no MT

A apreensão ocorreu em Juara (300 quilômetros de Sinop), esta manhã. O delegado da Polícia Federal de Sinop, Samir Zugaibe, divulgou para imprensa daquele estado, que a cocaína estava escondida em uma aeronave que possivelmente veio do Paraguai. O piloto, o dono do avião e um terceiro ocupante foram presos. Além da aeronave e da droga, pesando aproximadamente 240 quilos, também foram apreendidos um revólver, munições e dinheiro (quantia não revelada).

Ainda conforme explicações do delegado, a aeronave foi apreendida no aeroporto de Juara. “Recebemos uma denúncia anônima de que este avião possivelmente passaria por lá. Os policiais ficaram aguardando e assim que a aeronave com as características repassadas pousou, foi realizada a abordagem e a droga foi encontrada”.

Zugaibe informou ainda que dois dos presos são de Mato Grosso. O terceiro ainda não foi identificado. “Os presos e todo material apreendido já estão na delegacia de Sinop. Estamos lavrando o flagrante e averiguando para onde a droga seria levada. Depois de serem interrogados, os presos serão encaminhados para o presídio”.



A aeronave apreendida está recolhida no aeroporto municipal de Sinop.

