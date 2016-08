Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas em sete estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (31) a Operação Minotauro. A meta é desarticular organizações criminosas em Pernambuco, Paraná e Mato Grosso do Sul relacionadas a esquema de tráfico transnacional de maconha e cocaína, além de contrabando de armas de fogo de uso restrito.

Segundo nota divulgada pela PF, desde a madrugada de hoje, 130 policiais federais cumprem 12 mandados de prisão: cinco no Paraná, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e dois na Bahia. Duas pessoas estão foragidas.

Outros 21 mandados de busca e apreensão são distribuídos em cinco estados: Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal.

Sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias também foram determinados pela 13ª Vara Federal, além de quatro conduções coercitivas destinadas a pessoas supostamente relacionadas a processo de lavagem de dinheiro, entre elas, titulares de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas com expressiva movimentação financeira.

Até o momento, nove mandados de prisão já foram cumpridos. Também foi realizada a apreensão de duas caminhonetes S-10, um Jeta, uma Land Rover, um Gol, uma Hilux, um Ônix e uma motocicleta Honda Hornet CB600.

Os presos, após os indiciamentos e interrogatórios, serão apresentados à Justiça Federal para audiência de custódia e, em seguida, serão submetidos a exame de corpo de delito e encaminhados para o Cotel (Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna).

Os investigados presos em outros estados serão interrogados na unidade da Polícia Federal e transferidos para Pernambuco.

Nomes dos presos

Dos quatro mandados de prisão em Pernambuco, três foram cumpridos. Os detidos são Cícero Thiago Cavalcanti, conhecido como Touro, alagoano residente no Recife; Marcelon Luis da Silva, o General, que mora em Igarassu (PE); e o soteropolitano Isac Lima Marques, vulgo Maguary, preso no Recife.

Na Paraíba, foi preso Carlos Genildo de Souza, o Capitão; no Paraná, também três dos quatro mandados foram cumpridos, resultando na prisão de Cristiano Moreira de Oliveira, conhecido como Cris; Gilmar da Silva Almeida, vulgo Boneco; e Claumir Heidmann, o Velho.

Em Mato Grosso do Sul, o suspeito levado pela PF foi Gerson Cosmo Nunes Coutinho; e no Paraná foram detidos Edson Gerald e José Aparecido. Os dois foragidos são Cristiano da Silva Araújo, o Playboy, de Pernambuco; e José Erni Nunes, o Cabelo, do Paraná.

Origem das investigações

As investigações começaram em 2015 com a identificação de 1.257 kg de maconha de origem paraguaia. A droga foi enviada a Pernambuco pela organização estabelecida no Paraná. Segundo a PF, o fornecimento de drogas e armas de fogo era promovido mediante pagamento em espécie, depósitos bancários e doação de automóveis.

Nas investigações, foram apreendidas aproximadamente quatro toneladas de drogas das organizações criminosas investigadas, conforme informou a Polícia Federal. As apreensões ocorreram em Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco e no Paraná.

Da Agência Brasil

