Polícia Federal desarticula esquema no Ibama em Santarém.

Foto: Polícia Federal/Divulgação -Uma operação da Polícia Federal, em Santarém, oeste paraense, na manhã desta quinta-feira (13), desarticula um esquema dentro do Ibama do município. Os agentes já cumpriram um mandado de prisão preventina contra um servidor do órgão, quatro mandados de busca e apreensão e dois afastamentos cautelares de servidores. Durante a ‘Operação Lupa II’ já foram apreendidos laptops, pen drives, celulares e diversos documentos relacionados ao Ibama.

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações começaram há um ano, após denúncias de dentro do órgão. Alguns servidores estariam exigindo propina a donos de madeireiras embargadas para que as mesmas fossem liberadas para funcionar.

A ‘Operação Lupa’ foi deflagrada em 2014, em parceria com o Ibama e teve como objetivo o combate à corrupção. A ação teve como resultado a intervenção do Ibama por 30 dias para auditoria de processos administrativos. Na primeira fase também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de servidores e no próprio órgão.

