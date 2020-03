Polícia Federal do Ceará faz operação para investigar carga de cigarros contrabandeados que saiu do Pará

(Foto:Reprodução) – Polícia achou contrabando após navio encalhar do litoral do Ceará

Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Federal deflagrou a Operação Encalhe, com o objetivo de aprofundar a investigação relacionada à uma embarcação avariada em alto-mar no dia 27 de setembro de 2019, que ficou presa na praia da Baleia, no município de Itapipoca, no Ceará, após partir do Pará. Dentro do navio, a Polícia encontrou uma grande quantidade de cigarros contrabandeados.

Na ocasião, foram identificados diversos participantes da rede criminosa. O objetivo da ação de hoje teve como objetivo reunir elementos para delimitar a participação de cada um dos envolvidos e identificar eventuais financiadores do contrabando de cigarros no litoral cearense.

Cerca de 60 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 27ª Vara da Justiça Federal do Ceará. Nove desses mandados foram cumpridos no Estado do Ceará e cinco no Pará.

Todos os identificados poderão responder pela prática dos crimes de contrabando e de associação criminosa, cujas penas podem ultrapassar dez anos de prisão.

Por:O Liberal

