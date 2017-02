Polícia Federal e Ibama investigam extração ilegal de madeira no Pará

Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Baião e Tucuruí.

PF deflagra segunda fase da Operação Transcametá nesta quinta-feira, 2.

Agentes da Polícia Federal e equipes do Ibama participam de uma operação nesta quinta-feira (2) que investiga a extração ilegal de madeira no Pará. Foram expedidos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Baião, na região do Baixo Tocantins, e Tucuruí, no sudeste paraense, com o objetivo de localizar documentos e arquivos magnéticos que apresentem indícios ligados ao crime.

A empresas investigadas terão a suspensão total das atividades, inclusive com o seu bloqueio nos principais sistemas ambientais, como o Documento de Origem Florestal (DOF) e o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), além da proibição dos investigados de frequentar ou ter acesso às dependências das empresas e do sequestro dos ativos financeiros em nome dos investigados ou em nome das pessoas jurídicas por eles controladas de fato.

A primeira fase da Operação Transcametá foi deflagrada em 22 de novembro do ano passado, quando a Polícia Federal, em conjunto com o Ibama, ICMBio, Polícia Militar e Exército apreendeu dois caminhões com aproximadamente 60 metros cúbicos de madeira e dois mil metros cúbicos de madeira destruída nas serrarias que não tinham licença de operação, no município de Baião.

De acordo com as investigações, as serrarias ilegais estariam retirando e/ou adquirindo madeiras oriundas das RESEX Ariocá-Pruanã e Ipaú-Anilzinho. A Superintendência da Polícia Federal no Pará instaurou, então, inquérito policial para apurar a possível ocorrência dos delitos de extração ilegal de madeira e receptação qualificada.

