Polícia Federal faz operação para combater ação de milícia em Mato Grosso; R$ 5 milhões bloqueados

Polícia Federal deflagrou, esta manhã, a operação Cérberus para desarticular quadrilha formada por policiais e ex-policiais militares e civis, investigados por suposto envolvimento com tráfico de drogas e extorsão. Até agora, três pessoas foram presas em Cuiabá e R$ 5,5 milhões foram bloqueados pela Justiça. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Celulares, carros e armas de fogo foram levados da casa dos investigados. Os mandados foram expedidos pela 7º Vara Criminal de Cuiabá com objetivo é prender os líderes e evitar a formação da milícia em Mato Grosso.

