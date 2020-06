Polícia Federal fecha garimpo clandestino e apreende equipamentos em Redenção

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal que atua em Redenção, no sudeste paraense, deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Terra Dourada, ainda vinculada à megaoperação Verde Brasil II, que teve por objetivo combater crimes ambientais e de extração ilegal de minérios na zona rural do município de Rio Maria, município paraense que faz fronteira com o Estado de Tocantins.

Ao todo, oito Policiais Federais participaram da operação, que conseguiu paralisar as atividades de um garimpo clandestino de ouro. No local, foi flagrada em uso uma grande estrutura de extração de minério, tendo sido apreendidos cinco motores de sucção, apetrechos como bateias – utensílio que lembra um grande prato, usado na mineração em pequena escala – e tanques de combustível de 1000, além de três armas de fogo, sendo uma espingarda de calibre .28, uma de calibre .20, e uma pistola calibre.40, com numeração raspada, junto com diversas munições.

O garimpo ilegal estava em um dos braços do Rio Araguaia, área valorizada para a prática de extração mineral. O valor estimado dos bens apreendidos ainda não foi calculado e, segundo a assessoria de imprensa da PF em Redenção, não houve prisão em flagrante, mas os responsáveis pelas atividades ilícitas foram identificados e serão responsabilizados por crimes ambientais e de extração ilegal de minérios, além dos crimes descritos na Lei, nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Por: O Liberal

