Polícia Federal flagra garimpos ilegais e prende suspeitos em Jacareacanga, no PA

Denúncias levaram equipe da PF e do Ibama até o local.

A Polícia Federal flagrou a atividade irregular de dois garimpos na altura do quilômetro 230 da rodovia Transamazônica, em Jacareacanga, sudoeste do Pará. Duas pessoas foram presas em flagrante e duas escavadeiras hidráulicas além de uma pá carregadeira foram inutilizadas. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (13).

Após denúncias a respeito de atividade ilícita em garimpos, uma equipe de 13 policiais federais mais dois fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram ao local para realizar fiscalização e apuração dos fatos.

Os agentes constataram no local a atividade irregular de dois garimpos e duas pessoas foram presas em flagrante delito pelos crimes de mineração clandestina, que prevê pena de detenção de 1 a 5 anos e multa; e pelo crime de posse ilegal de ouro , com pena de detenção de 1 a 5 anos e multa.

Por: Por G1 PA — Belém

Foto: Polícia Federal

