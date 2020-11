Polícia Federal flagra transporte irregular de eleitores e compra de votos em Belterra, no Pará

Material gráfico e dinheiro apreendidos durante operação da Polícia Federal em Belterra, no Pará —( Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Flagrante aconteceu durante a manhã deste domingo (15). No veículo, agentes encontraram material gráfico, dinheiro e anotações. Uma mulher foi presa.

A Polícia Federal flagrou na manhã deste domingo (15) no município de Belterra, no oeste do Pará, um veículo que fazia transporte irregular de eleitores. Durante a verificação no interior do carro, os agentes encontraram indícios de possível compra de votos, que ficou comprovada após apuração.

De acordo com a PF, além dos santinhos de candidatos, foram encontradas dentro do carro cédulas de dinheiro e um caderno com lista de nomes e pagamentos que indicavam a negociação de compra de votos.

No carro apreendido em Belterra pela Polícia Federal havia quatro pessoas, sendo dois eleitores — (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Das quatro pessoas que estavam dentro do veículo, três foram conduzidas à sede da Polícia Federal em Santarém. Por questões de saúde, um eleitor ficou em Belterra. De acordo com a PF, foi lavrado o flagrante por corrupção eleitoral e transporte de eleitores, crimes conjugados e inafiançável. Uma mulher foi presa.

O material gráfico, o dinheiro, as anotações e o carro foram apreendidos e também encaminhados à sede da PF em Santarém.

Operação ‘Voo da Madrugada’

Dupla foi flagrada pela PF jogando material gráfico de candidatos próximo a seção eleitoral em Santarém, Pará —( Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal conduziu dois homens à delegacia após flagrar a distribuição de material gráfico de candidatos próximo a seção que funciona na unidade Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém. O flagrante aconteceu na madrugada deste domingo (15) durante a operação “Voo da Madrugada”, que visa combater o derramamento de “santinhos” no dia das eleições.

As duas pessoas estavam em um motocicleta quando foram avistados pelos agentes federais. Houve perseguição e a equipe conseguiu abordar os dois homens. A dupla e a motocicleta foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal para de Termo Circunstanciado de Ocorrência. O material de campanha foi apreendido.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...